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        Edirne'de 4 aracın karıştığı kaza kamerada

        EDİRNE'de 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 01:15 Güncelleme: 21.06.2025 - 01:20
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        Edirne'de 4 aracın karıştığı kaza kamerada
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        EDİRNE’de 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvar ile Bahriye Üçok Caddesi’nin kestiği kavşakta meydana geldi. E.Ö. yönetimindeki 34 DZB 044 plakalı cip ile E.B.’nin kullandığı 22 BF 047 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, ticari araç ile otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan E.B.C.’nin hafif yaralandığı belirlendi. E.BC., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

        Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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