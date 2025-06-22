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        Marmara'da sıcaklıklar 6 ila 9 derece artacak

        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), 24 Haziran Salı gününden itibaren sıcaklıkların Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağını bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 15:34 Güncelleme: 22.06.2025 - 15:40
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        Marmara'da sıcaklıklar 6 ila 9 derece artacak
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        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), 24 Haziran Salı gününden itibaren sıcaklıkların Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağını bildirdi.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artarak, bölge genelinde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir" denildi.

        İSTANBUL 35 DERECE OLACAK

        Kronik rahatsızlığı olanlara uyarı yapılan açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. Hava sıcaklığının İstanbul'da 35, Edirne'de 39, Kırklareli'de 38, Tekirdağ'da 33, Kocaeli'de 36, Sakarya'da 36 ve Yalova'da 35 dereceleri bulacağı kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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