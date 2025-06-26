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        Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mümin Ali Pekel (78) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 00:03 Güncelleme: 26.06.2025 - 00:05
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        Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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        EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mümin Ali Pekel (78) hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dere köyünde meydana geldi. Çiftçi Mümin Ali Pekel yönetimindeki buğday yüklü römorku çeken 22 LC 586 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Pekel, ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Pekel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Pekel’in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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