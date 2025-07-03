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        664'üncü Tarihi Kırkpınar Güreşleri için 762 pehlivan kayıt yaptırdı

        EDİRNE'de yarın başlayacak 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmaya hak kazanan 827 pehlivandan, 762'si güreşler için kayıt yaptırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 18:16 Güncelleme: 03.07.2025 - 18:20
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        664'üncü Tarihi Kırkpınar Güreşleri için 762 pehlivan kayıt yaptırdı
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        EDİRNE’de yarın başlayacak 664’üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılmaya hak kazanan 827 pehlivandan, 762’si güreşler için kayıt yaptırdı.

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından devam eden CV Enerji Yağlı Güreş Ligi’nde geçtiğimiz yıl aldıkları puanlarla, 4-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 664’üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılmaya hak kazanan 827 pehlivan için bugün Edirne’deki Mimar Sinan Spor Salonu’nda kayıt işlemleri yapıldı. Saat 10.00’da başlayan kayıt işlemleri, 17.00 itibariyle sona erdi. Yarın saat 14.00’te Sarayiçi Er Meydanı’nda başlayacak güreşler için, 14 boyda toplam 762 pehlivan kayıt yaptırdı.

        BOYLARA GÖRE PEHLİVAN SAYILARI

        Kayıt sonuçlarına göre Minik-1 boyunda 36, Minik-2 boyunda 37, Teşvik-1 boyunda 42, Teşvik-2 boyunda 45, Tozkoparan boyunda 63, Ayak boyunda 67, Deste Küçük boyunda 59, Deste Orta boyunda 59, Deste Büyük boyunda 63, Küçük Orta Küçük boyunda 62, Küçük Orta Büyük boyunda 61, Büyük Orta boyunda 64, Başaltı boyunda 64 ve Baş boyunda 40 pehlivan 664’üncü Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde kol bağlayacak.

        AÇILIŞ PROGRAMI VE GÜREŞLER YARIN

        Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başlaması dolayısıyla yarın saat 10.00’da 664'üncü Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü Selimiye Meydanı önünde karşılanacak. Ardından kortej yürüyüşüyle birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapılacak, Pehlivanlar Mezarlığı ziyaret edilecek ve Eski Cami’de mevlit okutulacak. Saat 14.00’te güreşler başlayacak. Saat 18.30’da ise Sarayiçi Er Meydanı’nda resmi açılış töreni düzenlenecek. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kırkpınar Marşı’nın okunmasıyla başlayacak olan törende, 2024 yılı Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek tarafından göndere bayrak çekilecek, ardından güreşlerin açılış konuşmaları gerçekleştirilecek. Törenin sonunda Sarayiçi Er Meydanı’nda tüm pehlivanların katıldığı resmi geçit töreni yapılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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