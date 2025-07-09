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        Edirne'de anız yangını; Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden yol ulaşıma kapatıldı

        EDİRNE'ye bağlı Kayapa köyü yakınlarında çıkan anız yangını nedeniyle alevlerin tehdit ettiği Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden yol, dumanla kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 19:38 Güncelleme: 10.07.2025 - 08:00
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        Edirne'de anız yangını; Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden yol ulaşıma kapatıldı
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        EDİRNE’ye bağlı Kayapa köyü yakınlarında çıkan anız yangını nedeniyle alevlerin tehdit ettiği Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’na giden yol, dumanla kaplandı. Görüş mesafesinin düştüğü yol tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

        Kayapa köyünde, akşam saatlerinde biçilmiş buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken alevler bölgedeki ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken alevler bu sırada, Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’na giden yolu tehdit etmeye başladı. Karayolu kenarındaki otların da tutuşmasıyla yol tamamen dumanla kaplandı. Polis ekipleri, görüş mesafesinin düştüğü yolu tedbir amacıyla ulaşıma kapattı.

        Yangın sırasında hasat ettiği tarlasında bulunan Şevket Kaya da yeni sardığı balyaları kurtarmaya çalıştı. Tarladaki işçilerle birlikte zamanla yarışan Kaya, “Yangının bize ulaştığını görünce alelacele balyaları hemen traktöre taşıdık ama bu sırada 9 balya yandı. Zarar olacak, o önemli değil. Umarım yangın daha da büyümez” diye konuştu.

        Yangına müdahale sürüyor.

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