Edirne'deki metruk binaların durumu değerlendirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'deki metruk binaların durumunun değerlendirildiği toplantı Vali H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre valilikte düzenlenen toplantıda metruk binalarla ilgili yürütülen işlemler ve alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırbıyık, metruk binaların güvenlik, asayiş ve suçla mücadele bakımından tehlike barındırdığını belirtti.

Metruk binalarla ilgili çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirten Kırbıyık, şunları kaydetti:

"İlimizde toplumun, vatandaşların, çocukların zarar görebileceği yapılar var. Bunlar çok ciddi sorunlar oluşturabilir. Bunları ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba sarf etmemiz gerekiyor.

Bugün burada aldığımız kararları tüm kurumlarımızın hızlı bir şekilde uygulamaya başlaması gerektiğini değerlendiriyorum. Yaptığımız işleri yalnızca istatistikte bırakmayalım. Takibini yaparak, önümüzdeki ay neler yaptığımızı, hangi noktalara geldiğimizi görelim. Konuya ciddiyetle yaklaşarak bu konudaki duruşumuzu ortaya koymuş olalım."

Toplantıya, Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Müdürü Engin Öztürk, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Dinçer Asar ve diğer yetkili birim amirleri katıldı.

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