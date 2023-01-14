Edirne'de geçen yıl 17 milyar liralık bitkisel üretim gerçekleştirildi

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EDİRNE (AA) - Türkiye'nin önde gelen tarımsal üretim merkezlerinden Edirne'de, 2022'de 17 milyar liralık bitkisel üretim gerçekleştirildi.

Kent genelinde Tarım Bilgi Sistemi'ne kayıtlı 26 bin 746 çiftçi bulunuyor.

Edirne'de, geçen yıl 392 bin ton çeltik, 342 bin ton ayçiçeği, 656 bin ton buğday ve 30 bin ton kanola üretildi.

Bitkisel üretim değeri bakımından bir önceki yıla göre yüzde 194'lük sağlanırken toplamda 17 milyar liralık üretim gerçekleştirildi.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi ve diğer projelerden 1332 çiftçi hibe aldı.

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