İYİ Parti Edirne milletvekili adayları tanıtıldı

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EDİRNE (AA) - İYİ Parti'nin Edirne milletvekili adayları tanıtıldı.

İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, partisinin il teşkilatında düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, iktidarı kucaklayacakları bu seçimde Edirne'yi birbirinden değerli milletvekili adaylarıyla temsil edeceklerini söyledi.

Bugün itibariyle milletvekili adaylarıyla saha çalışmalarına başladıklarını belirten Engin, "Prof. Dr. Mehmet Akalın, Dilek Kırmızı, Hasan Hakan Şahin ve Hüseyin Erkin'i Allah'ın izniyle Ankara'ya göndermeye niyetliyiz. Edirne halkımızdan çok büyük teveccüh görüyoruz." dedi.

Milletvekili adayı Akalın da seçim süreci boyunca hedeflerinin sevgiyle siyaset yapmak olduğunu belirtti.

İYİ Parti olarak diğer siyasi partilerle projeleriyle yarışacaklarını ifade eden Akalın, "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendi siyasete farklı bir olgu getirdi. Ben inanıyorum ki ülkemiz bu kutuplaşmış ortamdan bu kutuplaştırılan ortamdan kurtarılacak ve 15 Mayıs sabahı bizler hepimiz bütün Türkiye sevgi dolu, kutuplaşmayan bir Türkiye'ye uyanacağız." diye konuştu.

Kırmızı da Edirneliler için çalışan, Edirnelilere her yerde sahip çıkan bir milletvekili olmak istediğini belirterek, Cumhuriyet'in yeni asrını başarılı kadınların omuzlarında yükselteceklerini dile getirdi.

Şahin de amaçlarının seçimde birinci parti olarak genel başkanlarını başbakan yapmak olduğunu ifade etti.

Erkin ise Edirne'yi layık olduğu konuma getirebilmek için ortak akılla çalışmak mecburiyetinde olduklarını belirtti.

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