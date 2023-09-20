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        Edirne'de 5 gündür aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

        Edirne'nin Keşan ilçesinde 5 gün önce kaybolan 73 yaşındaki Dursun Korkmaz ormanlık alanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 17:00 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:11
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        Edirne'de 5 gündür aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde 5 gün önce kaybolan 73 yaşındaki Dursun Korkmaz ormanlık alanda ölü bulundu.

        Yenimescit Mahallesi Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Caddesi'ndeki evinden 5 gün önce ayrılan Korkmaz'dan haber alamayan yakınları polisi aradı.

        Kayıp ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

        Polis ekipleri Korkmaz'ı, Beyendik kavşağındaki ormanlık alanda ölü buldu.

        Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Korkmaz'ın cenazesi Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Arama çalışmalarına katılan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelen Korkmaz'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1996'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Piyade Er Hakan Korkmaz'ın babası olduğu anlaşılan Korkmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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