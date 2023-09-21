Edirne'de jandarmadan öğrencilere "okul servisi" eğitimi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilköğretim okulu öğrencilerine "okul servisi" eğitimi verdi.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik jandarmaları tarafından öğrenci servislerinde verilen eğitimlerde, çocuklara servise binme inme, servis içerisindeki tutum ve davranışlar ile emniyet kemeri kullanılmasının önemi anlatıldı.

Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.