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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Dünya Yaşlılar Günü mesajı

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 13:35 Güncelleme: 30.09.2023 - 13:35
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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Dünya Yaşlılar Günü mesajı
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        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba mesajında, yaşlıların toplumun en değerli parçası olduğunu belirtti.

        Yaşlıların yaşamlarını kolaylaştırarak mutlu bir hayat sürmelerine destek olmanın, toplumun önemli bir sorumluluğu olduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

        "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, yaşlılarımıza olan saygı ve sevgimizi bir kez daha ifade etmek için önemli bir fırsattır. Kültürün, örf ve adetlerin yarına taşınmasını sağlayan en değerli varlıklar olan ve kazandıkları hayat tecrübeleriyle gençlere yol gösteren kıymetli büyüklerimiz için özel bir anlam ifade eden 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü heyecan ve mutlulukla kutluyoruz. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır.

        AK Parti hükümeti olarak yaşlıların sosyal hayatın içerisinde aktif olmaları ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda hassasiyetle çalışıyoruz. Yaşlılarımıza olan saygı ve sevgimizi sadece bu özel günde değil, her zaman hissettirmeliyiz. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyal hayatın bir parçası olarak kabul etmek insanlık görevimizdir. Bu vesileyle Dünya Yaşlılar Günü'nde tüm yaşlılarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyor, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum."

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