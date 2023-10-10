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        Edirne'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Edirne'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 13:55 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:55
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        Edirne'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Edirne'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        R.K. idaresindeki 34 DPC 756 plakalı otomobil, Ş.Ö. yönetimindeki 16 VN 254 plakalı kamyonla Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Yerleşkesinde çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü yerleşke içerisindeki TÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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