Edirne'de Diyanet İzcileri Sarayakpınar Camisi'ni temizledi

Edirne Müftülüğü Diyanet İzcileri, görevlisi olmayan Sarayakpınar Camisi'nde temizlik çalışması yaptı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Talha Karaca, Emine Karauluç ve Cemalettin İbiş önderliğindeki izciler, görevlisi olmayan Sarayakpınar köyündeki camide gönüllü olarak bakım ve temizlik yaptı.

İzciler, caminin camlarını silip şadırvanı yıkadı, alt ve üst katı temizledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müftüsü Hasan Başoğlu, anlamlı etkinlikten dolayı izcileri tebrik etti.

Etkinliğin, görevlisi olmayan camilerin bakımını yapacak, yürekleri Allah, peygamber ve cami aşkıyla dolu gençlerin bulunduğunun kanıtı olduğunu dile getiren Başoğlu, "Bir milletin böyle duyarlı evlatları oldukça o milletin sırtı yere gelmez. Kötü örneklere bakarak karamsarlığa düşmeyi bırakıp böyle ahlaklı ve erdemli gençlerimize odaklanmamız gerekiyor. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

İzci lideri Talha Karaca da bu anlamlı ve örnek faaliyete katkı sundukları için son derece memnun ve mutlu olduklarını ifade etti.