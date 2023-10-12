Kurtuluş Savaşı belgelerinin tıpkıbasımları Milli Mücadele ve Lozan Müzesi'ne getirildi Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Birinci Kolordu Kumandanlığına ait belgeler, Trakya Üniversitesi Milli Mücadele ve Lozan Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Birinci Kolordu Kumandanlığına ait belgeler, Trakya Üniversitesi Milli Mücadele ve Lozan Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Prof. Dr. Nurten Çetin'in girişimleri ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığındaki Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne ait bazı belgeler ile Birinci Kolordu'ya ait yazışmaların tıpkıbasımları müzeye kazandırıldı.

Belgeler müzede sergileniyor.

Heyet-i Temsiliye ile Birinci Kolordu Kumandanlığı arasındaki yazışmalar, kumandanlığın bağlı tümenlerle yaptığı karşılıklı yazışmalar, Birinci Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Bey'in 6 Mayıs 1920'de Karaağaç İstasyonunda Fransız Generali Louis Franchet D’esperey ile yaptığı görüşmeye ait evrak, müzede bulunuyor.

Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin 13 Nisan 1920'de Trakya Müslümanlarına hitaben yayınladıkları belge ve Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal Paşa'nın Birinci Kolordu Kumandanlığı ile yaptığı bazı yazışmaların bulunduğu belgeler de müzede yer alıyor.