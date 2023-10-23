Edirne'de okul çevrelerinde eş zamanlı denetim yapıldı
Edirne merkez ve ilçelerdeki 45 okulun çevresinde polis ekiplerince dron destekli denetim gerçekleştirildi.
Edirne merkez ve ilçelerdeki 45 okulun çevresinde polis ekiplerince dron destekli denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde okulların çevresindeki motosikletlerin ve sürücülerin evrakları kontrol edildi.
Şüpheli görülen kişiler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi.
Ekipler ayrıca okul çevresinde alkol ve sigara satışı yapan işletmeleri, öğrencilere satış yapmamaları konusunda uyardı.
Edirne Fevzi Paşa İlkokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu'nda gerçekleştirilen denetimde yunus timleri, sohbet ettikleri öğrencilere balon hediye etti.
Dron destekli denetimde okulların çevresindeki şüpheli kişi ve araçlar tespit edilerek incelendi.
Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği öğrenildi.