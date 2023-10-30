Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, yangında zarar gören çiftliği ziyaret etti

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yangında zarar gören çiftliği ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 09:39 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, yangında zarar gören çiftliği ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yangında zarar gören çiftliği ziyaret etti.

        Bayazıt, Avarız köyünde Kadir Abbasoğlu'na ait çiftlikte çıkan yangının ardından olay yerine giderek incelemede bulundu.

        Söndürme çalışmalarını izleyen Bayazıt, Abbasoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Bayazıt, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında depoda bulunan 15 ton buğday, 3 bin balya saman, 300 balya yonca, 300 balya fiğ ve tarım aletlerinin zarar gördüğünü ifade etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        İSKİ, baraj doluluk oranını açıklandı! İşte kritik veri!
        İSKİ, baraj doluluk oranını açıklandı! İşte kritik veri!
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Maltepe'de Cumhuriyet kutlaması
        Maltepe'de Cumhuriyet kutlaması
        Boğazda görkemli tören!
        Boğazda görkemli tören!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        "Bosna Kuğusu’nun gecesi..."
        "Bosna Kuğusu’nun gecesi..."
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Polat çifti özür diledi
        Polat çifti özür diledi

        Benzer Haberler

        Trakya'da Cumhuriyet'in 100'üncü yıl coşkusu (3)
        Trakya'da Cumhuriyet'in 100'üncü yıl coşkusu (3)
        Edirne'de 100 yıllık madalyalar, evraklar ve fotoğrafların yer aldığı sergi...
        Edirne'de 100 yıllık madalyalar, evraklar ve fotoğrafların yer aldığı sergi...
        Edirne'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlanıyor
        Edirne'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlanıyor
        Meriç Nehri kenarındaki sosyal tesis hizmete açıldı
        Meriç Nehri kenarındaki sosyal tesis hizmete açıldı
        Trakya'da Cumhuriyet'in 100'üncü yıl coşkusu
        Trakya'da Cumhuriyet'in 100'üncü yıl coşkusu
        Edirne'de Cumhuriyet Fidanlığına 100. yıl fidanı dikildi
        Edirne'de Cumhuriyet Fidanlığına 100. yıl fidanı dikildi