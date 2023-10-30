Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, yangında zarar gören çiftliği ziyaret etti
Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yangında zarar gören çiftliği ziyaret etti.
Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yangında zarar gören çiftliği ziyaret etti.
Bayazıt, Avarız köyünde Kadir Abbasoğlu'na ait çiftlikte çıkan yangının ardından olay yerine giderek incelemede bulundu.
Söndürme çalışmalarını izleyen Bayazıt, Abbasoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bayazıt, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında depoda bulunan 15 ton buğday, 3 bin balya saman, 300 balya yonca, 300 balya fiğ ve tarım aletlerinin zarar gördüğünü ifade etti.