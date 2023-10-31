Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı.
Giriş: 31.10.2023 - 11:33 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:33
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı.
Güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 5 gün önce, askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınan B.A. ve M.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen terör örgütü şüphelileri, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.