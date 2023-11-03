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        Edirne'de üniversite öğrencileri kök boya bitkisi hasadı yaptı

        Edirne'de üniversite öğrencileri, Edirne kırmızısı (Rouge d'Adrinople) renginin elde edildiği kök boya bitkisinin hasadını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:40 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:49
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        Edirne'de üniversite öğrencileri kök boya bitkisi hasadı yaptı
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        Edirne'de üniversite öğrencileri, Edirne kırmızısı (Rouge d'Adrinople) renginin elde edildiği kök boya bitkisinin hasadını yaptı.

        Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen kök boya üretim projesi kapsamında okul bahçesine rubia tinctorum bitkisi ekildi.

        Hasat olgunluğuna ulaşan bitkiler, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği dersi alan öğrenciler tarafından hasat edildi.

        Bitkinin yetiştirilmesi için çalışmalar yapan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan da öğrencilere eşlik etti.

        Hasat edilen bitkiler yıkama ve ayıklama işleminden geçirildi.

        - Edirne kırmızısının öyküsü

        Dünya tekstil sanayisinde önemli bir yere sahip olan Edirne kırmızısı, 15'inci yüzyılda şehirde kök boya olarak üretildi.

        "Tuğla kırmızısının daha parlağı" olarak nitelenen rengi elde eden ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustası, formülünü bir süre sonra Fransa'ya götürerek bu rengin Avrupa'daki tekstil sanayinde yaygınlaştırılmasını sağladı.

        Fransa'da 1740'lı yıllarda üretildikten sonra "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı) adıyla sektörde yer edinen renk, özellikle tekstil alanında kullanıldı.

        Edirne'de tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında kullanılan renk, aradan geçen süreçte unutulmaya yüz tuttu.

        Trakya Üniversitesi akademik anlamda başlattığı çalışmalarla rengin doğduğu topraklarda yeniden gündeme gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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