Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 100 bisikletli, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla pedala bastı

        Edirne'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:00 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 100 bisikletli, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla pedala bastı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

        Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (TÜBİT) öncülüğünde düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılı, 100 Bisiklet Cumhuriyet Turu" kapsamında 100 bisikletli Atatürk Anıtı'nda toplandı.

        Bisiklet tutkunları tur kapsamında Eskikadın köyü kent merkezi arasında 22 kilometre pedal çevirdi.

        TÜBİT Başkanı Harun Taşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlu olmasını diledi.

        Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın sevinç ve gururunu yaşadıklarını belirten Taşar, "Topluluğumuz öncülüğünde güzel bir etkinlik düzenliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü tüm ülke olarak kutluyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Golden önce penaltı var mı?
        Golden önce penaltı var mı?
        Cinayet hükümlüsüydü! Uyuşturucuyla yakalandı!
        Cinayet hükümlüsüydü! Uyuşturucuyla yakalandı!
        Alev alan teknesinde yanarak öldü!
        Alev alan teknesinde yanarak öldü!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Rehine takası görüşmeleri başladı
        Rehine takası görüşmeleri başladı
        "Buruk mutluluk"
        "Buruk mutluluk"
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Doğuş'un eski menajeri olduğunu söyleyen kişiyle Mahir tanışıyormuş!
        Doğuş'un eski menajeri olduğunu söyleyen kişiyle Mahir tanışıyormuş!
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        Gazze'de korkunç manzara uydu görüntülerinde
        Gazze'de korkunç manzara uydu görüntülerinde
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Trakya'da AK Parti'li gençler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını prot...
        Trakya'da AK Parti'li gençler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını prot...
        Edirne Huzurevi'nde konser düzenlendi
        Edirne Huzurevi'nde konser düzenlendi
        Edirne'deki Süvari Yüzbaşı Reşit Bey Anıtı'nın korunması talebi
        Edirne'deki Süvari Yüzbaşı Reşit Bey Anıtı'nın korunması talebi
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de öğrenim gören Filistinli öğrenciler Gazze'de yaşananları üzüntüyl...
        Edirne'de öğrenim gören Filistinli öğrenciler Gazze'de yaşananları üzüntüyl...
        Edirne'de vatandaşlar organ bağışı konusunda bilgilendirildi
        Edirne'de vatandaşlar organ bağışı konusunda bilgilendirildi