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        Edirne'de AK Parti aday adaylarından talep edilecek bağış Gazze'ye gönderilecek

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yerel seçimlerde aday adaylarından talep edilecek bağışın Gazze'ye gönderileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:09 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:09
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        Edirne'de AK Parti aday adaylarından talep edilecek bağış Gazze'ye gönderilecek
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        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yerel seçimlerde aday adaylarından talep edilecek bağışın Gazze'ye gönderileceğini belirtti.

        İba, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Belediye Başkanlıkları için AK Parti'de aday adaylığı başvuru sürecinin başladığını belirtti.

        Adaylık ön başvurularının basvuru.akparti.org.tr adresinden e-başvuru olarak yapılması gerektiğini aktaran İba, başvuruların 3 Aralık'a kadar süreceğini ifade etti.

        Başvuruların kesinleşmesi için aday adaylarının sistemden aldığı formu ıslak imzalı şekilde il veya ilçe başkanlıklarına teslim etmesi gerektiğini belirten İba, aksi halde başvuruların işleme konulmayacağını kaydetti.

        Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi, diploma fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ve bağış dekontu evraklarının başvuruda istendiğini aktaran İba, il belediye başkan aday adaylarından 50 bin, ilçe belediye başkanı aday adaylarından 20 bin ve belediye meclis üyesi aday adaylarından ise 10 bin lira bağış talep edileceğini ifade etti.

        Kadın ve 18-30 yaş arası genç aday adaylarından bağış miktarlarının 1/2'si kadar, engelli aday adaylarından ise 1/4'ü kadar bağış talep edileceğini aktaran İba, bağışların AFAD üzerinden yapılarak Gazze'deki vatandaşlara gönderileceğini kaydetti.

        Teşkilat temayül yoklamasının 19 Kasım Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında elektronik ortamda yapılacağını belirten İba, "AK Parti'nin Edirne'de yeni bir zafer kazanacağına inancım tam. Edirne'miz ve tüm milletimiz için yenilikler getirecek olan bu sürecin, hayırlı, uğurlu olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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