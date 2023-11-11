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        Edirne'deki Millet Bahçesi'nin önümüzdeki yıl açılması hedefleniyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, çalışmaların sürdüğü Millet Bahçesi'nin önümüzdeki yıl açılacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 14:25 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:28
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        Edirne'deki Millet Bahçesi'nin önümüzdeki yıl açılması hedefleniyor
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, çalışmaların sürdüğü Millet Bahçesi'nin önümüzdeki yıl açılacağını belirtti.

        Sezer, Musabeyli köyündeki "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geleceğe bırakacak en büyük emanetlerden birinin ağaç olduğunu söyledi.

        Musabeyli korusunda 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı oluşturulduğunu belirten Sezer, "Burada bir mesire alanımız var. Musabeyli korusu piknik alanları ve mesire alanlarıyla Türkiye'deki en örnek alanlardan olacak." dedi.

        Millet Bahçesi'ndeki çalışmaların da devam ettiğini ifade eden Sezer, "Proje revizyonlarıyla beraber önümüzdeki yılın ilk dönemlerinde büyük bir bölümünün tamamlanması planlanıyor. Böylece vatandaşlarımızın yürüyüş yapabilecekleri, bisiklete binebilecekleri, piknik yapabilecekleri, kamp yapabilecekleri çok önemli iki alanı 2024 yılına hazırlamış olacağız." diye konuştu.

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