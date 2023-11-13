Edirne'de jandarma ekipleri KADES'i tanıtıyor

Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, çalışmalarına Uzunköprü ilçesine bağlı Kurtbey köyünde devam etti.

Vatandaşlara broşür dağıtılarak aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verildi, KADES'in amaçları ve kullanımı anlatıldı.

Bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.