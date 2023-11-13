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        Edirne'de jandarma ekipleri KADES'i tanıtıyor

        Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:32 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:33
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        Edirne'de jandarma ekipleri KADES'i tanıtıyor
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        Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, çalışmalarına Uzunköprü ilçesine bağlı Kurtbey köyünde devam etti.

        Vatandaşlara broşür dağıtılarak aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verildi, KADES'in amaçları ve kullanımı anlatıldı.

        Bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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