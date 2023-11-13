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        Edirne'de "Kudüs Gecesi" programı düzenlendi

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan, "Mescid-i Aksa'yla alakalı mücadelemizi ortaya koyarken bir tercihi mesele değil, bir mecburiyet, bir zorunluluk olarak ortaya koymamız gerekir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 23:04 Güncelleme: 13.11.2023 - 23:18
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        Edirne'de "Kudüs Gecesi" programı düzenlendi
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        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan, "Mescid-i Aksa'yla alakalı mücadelemizi ortaya koyarken bir tercihi mesele değil, bir mecburiyet, bir zorunluluk olarak ortaya koymamız gerekir." dedi.

        Turhan, AGD Edirne Şubesince, Türkan Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kudüs Gecesi" programında yaptığı konuşmada, Filistinlilerin mücadelesini gölgede bırakmak için bilgi kirliliği yaratıldığını söyledi.

        Televizyonlarda akademisyen, yazar ve programcıların, Mescid-i Aksa ve Filistin meselesini "Arap mücadelesi" olarak değerlendirerek karartmaya çalıştığını belirten Turhan, "Mescid-i Aksa meselesi, Kudüs-ü Şerif meselesi bir ırki mücadele değil, bir iman, bir inanç meselesidir. Yüzlerce sebebi var ama ben birkaç tanesini ifade edeyim. Birincisi Mescid-i Aksa bizim ilk kıblegahımız. Yani herhangi bir toprak meselesi değil. Efendimiz miraca Kudüs'ü Şerif'ten, Mescid-i Aksa'nın olduğu topraklardan yükseldi. Mescid-i Aksa'yla alakalı mücadelemizi ortaya koyarken bir tercihi mesele değil, bir mecburiyet, bir zorunluluk olarak ortaya koymamız gerekir." diye konuştu.

        Turhan, Filistinlilerin önceki savunma harekatlarının aksine 7 Ekim'den buyana bir fetih harekatı içerisinde olduklarını ifade etti.

        AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş de İsrail'in saldırılarında bebekler, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere 11 binden fazla Gazzelinin katledildiğini belirtti.

        İsrail'in savaş suçlarının tamamını işlediğini ifade eden İriş, "Bizler İsrail'in zulümlerini ve terörünü tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz. Mescid-i Aksa'mız özgür olana dek, mübarek Filistin topraklarında akan kan ve gözyaşı dinene dek mücadelenizden vazgeçmeyeceğiz." dedi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterisinin de yer aldığı programda müzisyen, Ammar Acarlıoğlu marşlar seslendirdi.

        Programa siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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