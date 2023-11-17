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        Edirne'de panelvan ile çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

        Edirne'de panelvan ile çarpışan motosikletteki 2 genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 23:16 Güncelleme: 17.11.2023 - 23:22
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        Edirne'de panelvan ile çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti
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        Edirne'de panelvan ile çarpışan motosikletteki 2 genç yaşamını yitirdi.

        Y.Ç'nin kullandığı 59 ZR 369 plakalı panelvan, E.E.A. (18) yönetimindeki 22 ACK 232 plakalı motosikletle Demirhanlı köyü yakınlarında çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibi, E.E.A. ile motosikletteki U.K'nin (18) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazeler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Panelvanın sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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