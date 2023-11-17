Edirne'de panelvan ile çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

Edirne'de panelvan ile çarpışan motosikletteki 2 genç yaşamını yitirdi.

Y.Ç'nin kullandığı 59 ZR 369 plakalı panelvan, E.E.A. (18) yönetimindeki 22 ACK 232 plakalı motosikletle Demirhanlı köyü yakınlarında çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, E.E.A. ile motosikletteki U.K'nin (18) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Panelvanın sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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