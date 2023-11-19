Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamda kent merkezi ve Keşan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üzerinde ve bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 52 uyuşturucu hap, 5 gram eroin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.