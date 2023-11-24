Edirne'de sis etkili oldu EDİRNE´de,sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

EDİRNE´de,sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Edirne sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle kentin simgelerinden tarihi Selimiye Camisi başka olmak üzere tarihi eserler sisle kaplandı. Trafikte yoğunluk yaşanması üzerine polis ekipleri, önemli noktalarda önlem aldı. Hava sıcaklığının 10 derece olduğu kentte, sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.