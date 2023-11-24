Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de iş yerinden elektrik kablosu çalan şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'nin İpsala ilçesinde bir iş yerinden 100 metre elektrik kablosu çalan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:44 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de iş yerinden elektrik kablosu çalan şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin İpsala ilçesinde bir iş yerinden 100 metre elektrik kablosu çalan şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir iş yerinden gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisini yakalamak için çalışma gerçekleştirdi.

        Çalınan elektrik kablosu ve 8 direk taşıyıcı malzemesiyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Çalıntı malzemeler iş yerine teslim edildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Sezer muhtarlarla bir araya geldi
        Edirne Valisi Sezer muhtarlarla bir araya geldi
        Edirne'de sis etkili oluyor
        Edirne'de sis etkili oluyor
        Edirne'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de "Kadına Şiddete Hayır Farkındalık" konseri düzenlendi
        Edirne'de "Kadına Şiddete Hayır Farkındalık" konseri düzenlendi
        Edirne'de sağlık personelini silahla tehdit eden sanık, özür dileyip helall...
        Edirne'de sağlık personelini silahla tehdit eden sanık, özür dileyip helall...
        Edirne'de doktor ve sağlık çalışanını silah göstererek tehdit eden sanığın...
        Edirne'de doktor ve sağlık çalışanını silah göstererek tehdit eden sanığın...