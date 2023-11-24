Edirne'de iş yerinden elektrik kablosu çalan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir iş yerinden 100 metre elektrik kablosu çalan şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir iş yerinden gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisini yakalamak için çalışma gerçekleştirdi.

Çalınan elektrik kablosu ve 8 direk taşıyıcı malzemesiyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Çalıntı malzemeler iş yerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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