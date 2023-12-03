Edirne Müftülüğünce çocuklara yönelik Nasreddin Hoca gösterisi düzenlendi

Edirne Müftülüğü tarafından cami çocuk buluşmaları kapsamında Nasreddin Hoca gösterisi düzenlendi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Mevlana Camisi'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler oyun oynayıp eğlenceli zaman geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığınca desteklenen programda çocukların Nasreddin Hoca'yla buluştuğunu belirtti.

Programda çocukların eğlenerek öğrendiğini ifade eden Başoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız camilerimize aileleriyle gelerek caminin güzel atmosferinden istifade ediyorlar. Ben onların camide yaşadıkları bu güzel anların akıllarında hep taze kalacağını düşünüyorum. Çocuklarımızı eğlendiren ve onlara yeni şeyler öğreten Nasreddin Hoca ve ekibine teşekkür ediyorum."

Programın sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.