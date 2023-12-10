Edirne'de bir kişinin cep telefonunu çalan yabancı uyruklular yakalandı

Edirne'de, marketten alışveriş yapan kişinin cep telefonunu çaldıkları tespit edilen Fas uyruklu 1'i kadın 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kıyık Caddesi'nde dün bir marketten alışveriş yapan A.K, cep telefonunun kaybolduğunu fark ederek polise başvurdu.

Marketin güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonunun A.K'ye yaklaşan 2 şüpheliden biri tarafından montunun cebinden alındığını, daha sonra 1'i kadın 5 kişinin bölgeden ayrıldığını tespit etti.

Polis, zanlıların İstasyon Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, ekipler tarafından bölgedeki apartmanların içerisinde arandı. Kovalamaca sonucu Fas uyruklu 1'i kadın 4 zanlı gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.