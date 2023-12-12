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        Edirneli yönetmenin "Turna Misali" filmi üniversitede gösterime sunuldu

        Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen "Sinema Günleri" etkinlikleri kapsamında Edirneli yönetmen Eren Danışman Boz'un "Turna Misali" filmi gösterime sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 17:45 Güncelleme: 12.12.2023 - 17:57
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        Edirneli yönetmenin "Turna Misali" filmi üniversitede gösterime sunuldu
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        Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen "Sinema Günleri" etkinlikleri kapsamında Edirneli yönetmen Eren Danışman Boz'un "Turna Misali" filmi gösterime sunuldu.

        Balkan Kongre Merkezi'nde devam eden organizasyonda yönetmen ve oyuncular üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        Daha sonra senaryosunu Eyüp Boz'un yazdığı ve eşi Edirneli yönetmen İffet Eren Danışman Boz'un Sarıkeçili Yörüklerinden Aksak ailesinin yaşamını konu alan "Turna Misali" filmi öğrencilerle buluştu.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve akademisyenler de filmi öğrencilerle izledi.

        Film ekibi gösterimin ardından sunum gerçekleştirdi.

        Yönetmen Boz, yaptığı konuşmada, filmin hikayesinin 12 yıl önce başladığını söyledi.

        Eşi Eyüp Boz'a, Sarıkeçili Yörüklerinin son göçünü çekmek için bir davet geldiğini anlatan Boz, "12 yıl önce belgesel ekibi orada onlarla 2 ay göçtüler. Çok güzel bir belgesel yapmışlardı ve o yıl en iyi belgesel ödülünü aldılar. Eşim bana yıllardır aradığı konuyu bulduğunu söyledi. Bu filmin hikayesi o belgeselle başladı." dedi.

        Boz, senaryosunu 8 yılda yazdıkları filmi Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle salgın döneminde 18 günde çektiklerini söyledi.

        Oyuncu Sennur Nogaylar da sinema emekçilerinin güzel bir yapım ortaya koyduğunu belirtti. Sinema Günleri etkinlikleri yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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