Edirne'de üreticiler "gece eğitimi" programlarıyla bilgilendiriliyor

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yönelik "gece eğitimi" programı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, eğitim programları kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve müdürlük personeli Büyükismailçe köyünde üreticilerle bir araya geldi.

Eğitimde buğday yetiştiriciliği, tarımsal destekler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), tarımsal üretimin planlanması ve tarım sigortaları hakkında bilgiler verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, üreticilerin bilgilendirilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.