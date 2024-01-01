Edirne'de asayiş

Edirne'de 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheli Yunanistan sınırında yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsama jandarma ekiplerince 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheli yurt dışına kaçmaya çalışırken Yunanistan sınırında yakalandı.

Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

- Kereste dolu römorku çalan 2 şüpheli yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerince kereste dolu römorku çalan 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde kereste dolu 4 tonluk römorkun çalındığı ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı.

Takip sonucunda kereste dolu 4 tonluk römork bulunarak sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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