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        Edirne'de geçen yıl jandarma aranan 2 bin 785 kişi yakaladı

        Edirne'de geçen yıl jandarma ekipleri haklarında arama kararı bulunan 2 bin 785 kişi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:10 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:13
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        Edirne'de geçen yıl jandarma aranan 2 bin 785 kişi yakaladı
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        Edirne'de geçen yıl jandarma ekipleri haklarında arama kararı bulunan 2 bin 785 kişi yakaladı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayişin sağlanmasına, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediliyor.

        Bu kapsamda ekipler tarafından 2023 yılı içerisinde denetim ve operasyonlarda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden haklarında arama kararı bulunan 2 bin 785 şüpheli yakalanarak, adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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