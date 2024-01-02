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        Yüzme milli takım seçmeleri 5-7 Ocak'da Edirne'de yapılacak

        Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri, 5-7 Ocak tarihlerinde Edirne'de yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 16:14 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:14
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        Yüzme milli takım seçmeleri 5-7 Ocak'da Edirne'de yapılacak
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        Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri, 5-7 Ocak tarihlerinde Edirne'de yapılacak.

        Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, yaptığı yazılı açıklamada, seçmeler için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti.

        Seçmelere sporcuların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Dinç, "2024 yılı içerisinde Türkiye Yüzme Federasyonu'muz ile ülkemizi temsil edecek yıldız, genç ve büyükler kategorilerindeki milli takımlar bu müsabakalarda seçilecek. Ayrıca seçmeler, 2024 Paris Olimpiyatları için yılın ilk akredite yarışı olması sebebiyle de önem taşıyor. Müsabakalara katılacak tüm sporculara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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