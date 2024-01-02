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        Meriç Edirne Sulaması projesiyle bu yıl 50 bin dekar arazi suya kavuşacak

        Edirne'de, DSİ tarafından yapımı devam eden Meriç Edirne Sulaması projesiyle bu yıl 50 bin dekar arazi suya kavuşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 16:14 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:25
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        Meriç Edirne Sulaması projesiyle bu yıl 50 bin dekar arazi suya kavuşacak
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        Edirne'de, DSİ tarafından yapımı devam eden Meriç Edirne Sulaması projesiyle bu yıl 50 bin dekar arazi suya kavuşacak.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ihalesi 2020 yılında yapılan proje için bugüne kadar yaklaşık 1,38 milyar liralık kaynak kullanıldı.

        Proje kapsamında Üyüklütatar köyü sınırları içerisinde bulunan P1 Pompa istasyonu ile Meriç Nehrinden terfi edilecek su tarım arazilerine iletilecek.

        Meriç Edirne Sulaması projesiyle bu yıl merkeze bağlı İstasyon Mahallesi, Üyüklütatar, Tayakadın ve Karakasım köylerinde toplam 50 bin dekar tarım arazisi sulamaya açılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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