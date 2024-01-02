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        Edirne sınır hattında yaklaşık 7,5 yılda 3 bin 739 FETÖ zanlısı yakalandı

        SALİH BARAN - Edirne'de güvenlik güçleri, yaklaşık 7,5 yılda sınırdan Avrupa'ya geçmeye çalışan 3 bin 739 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:32 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:32
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        Edirne sınır hattında yaklaşık 7,5 yılda 3 bin 739 FETÖ zanlısı yakalandı
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        SALİH BARAN - Edirne'de güvenlik güçleri, yaklaşık 7,5 yılda sınırdan Avrupa'ya geçmeye çalışan 3 bin 739 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini yakaladı.

        FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası yargılanmaktan kurtulmayı planlayan örgüt üyelerinden bazıları, Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmayı denedi.

        54. Mekanize Piyade Tugayı, 4. Mekanize Piyade Tugayı, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimi düzensiz göçmenlerin arasına sızmış kimi PKK, MLKP gibi terör örgütleriyle işbirliğinde kaçmaya çalışan çok sayıda FETÖ zanlısını sınırı geçemeden yakaladı.

        - 2023'te sınır hattında 739 şüpheli yakalandı

        Sınır hattında geçen yıl 739 FETÖ şüphelisini yakalayan güvenlik güçleri, 15 Temmuz 2016'dan bu yana sınır hattında 3 bin 739 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen asker, hakim, savcı, öğretmen, polis ve akademisyenler bulunuyor.

        - Dönemin Jandarma Genel Komutanı Mendi'yi alıkoyanlardan Halil Kumcu da yakalandı

        Darbe girişimi gecesi Ankara Gazi Orduevi'nde bir düğüne katılan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götürenler arasında yer alan Halil Kumcu, 2017'de sınırdan geçmeye çalışırken hudut birliklerince yakalandı. Tutuklanan Kumcu, Akıncı Üssü davasının Kasım 2020'deki karar duruşmasında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Hudut birliklerinin 2017 yılında yakaladıkları arasında yer alan, hakkında "Halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kapatılan Nokta dergisinin yöneticisi Murat Çapan da cezaevine gönderildi.

        - Yakalananlar arasında örgütün sözde sorumluları da bulunuyor

        Örgütün Kolombiya sorumlusu Y.Y, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından sorumlu sözde "sivil imam" B.Ç, örgütün sözde "Bilecik imamı" T.S. ile Gümüşhane Üniversitesi ve polis okullarına öğrenci alım sorumlusu Z.T, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 4 yıl önce yakalandı.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı sırada "FETÖMETRE" uygulamasıyla deşifre edilen eski albay M.E. de jandarmadan kaçamadı. İpsala'da yakalanan M.E, 2019'da Ankara'da tutuklandı.

        İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Azimet Ceyhan'ın yakalandığı grupta FETÖ şüphelisi iki eski subay ile terör örgütü PKK üyesi bir kadın da 30 Mayıs 2019'da yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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