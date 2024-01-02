Edirne'de asayiş

Enez ilçesinde üzerinde uyuşturucu ve kuru sıkı tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Enez Jandarma Komutanlığı ekipleri devriyesinde 2 şüphelinin üzerinde arama yaptı.

Aramada 14 gram esrar 2 uyuşturucu kullanma aparatı, kuru sıkı tabanca, 5 fişek, şarjör ve 2 bıçak ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

- Gümrük kaçağı ürünler yakalandı

Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Koca Sinan Mahallesi'nde bir araçta arama yaptı.

Aramada 30 şişe içki, 4 paket elektronik sigara ucu, 2 oyun konsolu, 4 oyun konsolu kumandası ele geçirildi.

Olayla ilgili A.U. ve R.Ö. gözaltına alındı.