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        Edirne'de çöpe atılan 5 köpek yavrusunu temizlik işçileri buldu

        Edirne'nin Keşan ilçesinde bir koli içerisinde çöp konteynerine atılan 5 köpek yavrusu temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:49 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:53
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        Edirne'de çöpe atılan 5 köpek yavrusunu temizlik işçileri buldu
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde bir koli içerisinde çöp konteynerine atılan 5 köpek yavrusu temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

        Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki çöpleri toplayan temizlik işçileri konteynerin birinden ses geldiğini fark etti.

        Konteyneri kontrol eden temizlik işçileri bir koli içerisinde 5 köpek yavrusu buldu.

        Köpekler Veteriner İşleri Müdürlüğündeki kontrollerinin ardından Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğine (KEHAYKO) teslim edildi.

        KEHAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, AA muhabirine köpek yavrularının temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtulduğunu söyledi.

        Köpeklerin çöp konteynerine atılmasına tepki gösteren Cebeci, "Bu vicdansızlık. Kış aylarında, soğuk havada bu hayvanları çöpe atıp ölüme terk etmeyi kabul etmiyoruz. Bu insanlığa, Müslümanlığa sığmaz. Kimsenin böyle davranmaya hakkı yok." dedi.

        Cebeci, köpeklerin bakımı için geçici yuva aradıklarını dile getirdi.

        Evinde çok sayıda hayvana baktığını anlatan Cebeci, "Köpekleri biberonla beslemeye başladık. Büyüyene kadar kalacakları geçici yuvalara ihtiyaç var. Gerekli mama yardımını yapacağız. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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