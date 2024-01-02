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        Edirne İl Genel Meclisi ocak ayı toplantıları başladı

        Edirne İl Genel Meclisi ocak ayı 1. birleşimi İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:52 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:52
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        Edirne İl Genel Meclisi ocak ayı toplantıları başladı
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        Edirne İl Genel Meclisi ocak ayı 1. birleşimi İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında yapıldı.

        Yoklama ve tutanak özetlerinin okunmasıyla başlayan toplantıda, merkez ve 8 ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mütevelli heyetlerine ikişer üye seçimi yapıldı.

        Seçim sonucunda, merkez ilçede Pervin Çavuntçu ve Nurcan Pektaş, Keşan'da Muammer Gizlen ve Barbaros Erim, Uzunköprü'de Metin Evrensel ve Nurhan Yiğit, Lalapaşa'da Çetin Kuruoğlu ve Muammer Tufan, Havsa'da Adem Yenici ve Mehmet Vurmaz, Meriç'de Ali Tuna ve Kibariye Kalkıncı, İpsala'da Ali Tetik ve Hüseyin Bülbül, Süloğlu'nda Sezai Mutu ve Mehmet Kara, Enez'de de Berna Özay İşcan ve Hakkı Can Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerine seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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