Edirne'de 520 bin dekarlık arazi suyla buluşturulacak Edirne'de DSİ tarafından yapımı devam eden Çakmak Barajı'nın tamamlanmasıyla 520 bin dekar arazi suya kavuşacak.

Edirne'de DSİ tarafından yapımı devam eden Çakmak Barajı'nın tamamlanmasıyla 520 bin dekar arazi suya kavuşacak.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde 67 köyde toplam 520 bin 560 dekarlık araziyi sulayacak Çakmak Barajı Sulaması'yla ilgili eksik imalatların tamamlanmasına yönelik iş sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamında Meriç Nehri'nden kış aylarında pompa istasyonu ile alınan su, iletim kanalı aracılığıyla barajın dip savağına aktarılacak.

İletim kanalı hem barajın doldurulmasında hem de sulama amaçlı olarak kullanılacak.