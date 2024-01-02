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        Edirne'de 520 bin dekarlık arazi suyla buluşturulacak

        Edirne'de DSİ tarafından yapımı devam eden Çakmak Barajı'nın tamamlanmasıyla 520 bin dekar arazi suya kavuşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:29 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:42
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        Edirne'de 520 bin dekarlık arazi suyla buluşturulacak
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        Edirne'de DSİ tarafından yapımı devam eden Çakmak Barajı'nın tamamlanmasıyla 520 bin dekar arazi suya kavuşacak.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde 67 köyde toplam 520 bin 560 dekarlık araziyi sulayacak Çakmak Barajı Sulaması'yla ilgili eksik imalatların tamamlanmasına yönelik iş sözleşmesi imzalandı.

        Proje kapsamında Meriç Nehri'nden kış aylarında pompa istasyonu ile alınan su, iletim kanalı aracılığıyla barajın dip savağına aktarılacak.

        İletim kanalı hem barajın doldurulmasında hem de sulama amaçlı olarak kullanılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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