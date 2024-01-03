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        Trakya'daki gümrük kapılarından 2023'te 15 milyondan fazla yolcu geçişi yapıldı

        GÖKHAN ZOBAR - Türkiye'den Avrupa'ya açılan gümrük kapılarından geçen yıl 15 milyon 6 bin 852 yolcu geçiş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 11:05 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:05
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        Trakya'daki gümrük kapılarından 2023'te 15 milyondan fazla yolcu geçişi yapıldı
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        GÖKHAN ZOBAR - Türkiye'den Avrupa'ya açılan gümrük kapılarından geçen yıl 15 milyon 6 bin 852 yolcu geçiş yaptı.

        Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule ile Kırklareli'ndeki Dereköy gümrük kapılarında hareketli bir yıl yaşandı.

        Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Demirköy ile Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarındaki yolcu trafiği 2023'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10'luk artış gösterdi.

        Gümrük kapılarından 2022'de 13 milyon 692 bin 627 yolcu giriş çıkışı olurken 2023'te bu sayı 1 milyon 314 bin 225 yolcu artışıyla 15 milyon 6 bin 852'ye yükseldi.

        Trakya'daki gümrük kapılarından geçen yıl 7 milyon 547 bin 87 yolcu girişi, 7 milyon 459 bin 765 yolcu çıkışı oldu.

        Dünyanın en büyük kara sınır kapılarından biri olan Kapıkule, 8 milyon 26 bin 457 yolcu giriş çıkışıyla en hareketli gümrük noktası oldu.

        Kapıkule'yi 2 milyon 514 bin 910 yolcuyla İpsala, 2 milyon 311 bin 802 yolcuyla Hamzabeyli, 1 milyon 462 bin 725 yolcuyla Dereköy, 690 bin 958 yolcuyla Pazarkule gümrük kapıları izledi.

        Gümrük kapılarından günde ortalama 41 bin 115 yolcu geçiş yaptı.

        Trakya'daki gümrük kapılarından giriş çıkış yapan binek araç sayısı da 2023'te 2022'ye göre yüzde 13 arttı.

        2022'de gümrük kapılarından 3 milyon 336 bin 291 araç giriş çıkış yaparken bu rakam 2023'te 3 milyon 776 bin 36'ya yükseldi.

        Gümrük kapılarını günde ortalama 10 bin 345 araç geçiş için kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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