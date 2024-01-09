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        Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor

        Edirne'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:32 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:50
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        Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor
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        Edirne'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

        Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar, ilçeyi beyaza bürüdü.

        Belediye ekipleri ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı cadde ve sokaklarda önlemler aldı, kar kürüme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

        İl Özel İdaresi ekipleri de 7 araç ve 9 personel ile köy yollarında kar kürüme çalışması yürütüyor.

        Ekipler, yağışın etkili olduğu Altıntaş, Gökçetepe, Sazlıdere, Pırnar ve Koruklu köylerinde çalışmalarını sürdürüyor.

        İlçede kar yağışının sabaha kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Soğuk ve rüzgarlı havanın etkili olduğu kent merkezinde ise hava sıcaklığının bu gece sıfırın altında 4 derece olacağı öngörülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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