Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor Edirne'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Edirne'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar, ilçeyi beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı cadde ve sokaklarda önlemler aldı, kar kürüme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

İl Özel İdaresi ekipleri de 7 araç ve 9 personel ile köy yollarında kar kürüme çalışması yürütüyor.

Ekipler, yağışın etkili olduğu Altıntaş, Gökçetepe, Sazlıdere, Pırnar ve Koruklu köylerinde çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede kar yağışının sabaha kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Soğuk ve rüzgarlı havanın etkili olduğu kent merkezinde ise hava sıcaklığının bu gece sıfırın altında 4 derece olacağı öngörülüyor.