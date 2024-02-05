Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Yunus Sezer, vali yardımcıları ve kaymakamlarla olağan değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

        Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:56 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Yunus Sezer, vali yardımcıları ve kaymakamlarla olağan değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilikteki toplantıda ilçelerdeki yatırım projeleri ele alındı.

        Toplantıda, asayiş konuları, destek ve yardım programları, altyapı ve üst yapı projeleri ile tarımsal hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

        - Vali Sezer'e ziyaretler

        Edirne'deki bazı spor kulüplerinin temsilcileri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Spor Kulübü Başkanı Suat İşler, Osmanlıspor Başkan Yardımcısı Kerim Çelik ile Tuncaspor Kulübü Başkanı Serkan Giyik ve beraberindekiler Vali Sezer'i ziyaret etti.

        Vali Sezer, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti belirterek spor kulüplerine başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Algı davası
        Algı davası
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"

        Benzer Haberler

        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        "Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü
        "Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü
        Edirne'de jandarma köylerdeki vatandaşları bilgilendiriyor
        Edirne'de jandarma köylerdeki vatandaşları bilgilendiriyor
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı