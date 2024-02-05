Edirne Valisi Yunus Sezer, vali yardımcıları ve kaymakamlarla olağan değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi
Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilikteki toplantıda ilçelerdeki yatırım projeleri ele alındı.
Toplantıda, asayiş konuları, destek ve yardım programları, altyapı ve üst yapı projeleri ile tarımsal hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
- Vali Sezer'e ziyaretler
Edirne'deki bazı spor kulüplerinin temsilcileri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Spor Kulübü Başkanı Suat İşler, Osmanlıspor Başkan Yardımcısı Kerim Çelik ile Tuncaspor Kulübü Başkanı Serkan Giyik ve beraberindekiler Vali Sezer'i ziyaret etti.
Vali Sezer, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti belirterek spor kulüplerine başarı diledi.
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