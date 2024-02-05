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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kayapınar, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Yürük Kayapınar ile kaleme aldıkları kitabı, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na takdim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 14:31 Güncelleme: 05.02.2024 - 14:48
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        Edirne'den kısa kısa
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kayapınar, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Yürük Kayapınar ile kaleme aldıkları kitabı, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na takdim etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu'nu ziyaret eden Kayapınar, "Geleceği İnşa Etmek, Metaverse ve Yapay Zeka ile İşletmelerde Dijital Dönüşüm" adlı kitap hakkında bilgi verdi.

        Tabakoğlu, TÜ akademisyenlerinin önemli çalışmalara imza attığını belirtti.

        Yayımlanan yeni kitabın alanına önemli katkılar sunacağını aktaran Tabakoğlu,, başarılı çalışmaları dolayısıyla Kayapınar'ı tebrik etti.

        - TÜ'de "Güçlü Kadınlar" söyleşisi

        Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Güçlü Kadınlar" söyleşisi düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil ve öğrenciler söyleşide, kişisel gelişim yazarı Louise L. Hay'ın "Güçlü Kadınlar" kitabını ele aldı.

        Söyleşide, toplumda kadınların daha başarılı olmak için yapabilecekleri, zorluklarla mücadele, özgüvenin başarıdaki önemi ve kadınların kendi yaşamlarını yönetebilmeleri gibi konular tartışıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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