Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Trakya'da anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da anma programları düzenlendi.

Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü önünde bir araya gelen katılımcılar, saat 04.17'de saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

Vali Birol Ekici, burada yaptığı konuşmada bir yıl önce çok acı bir gün yaşandığını söyledi.

Depremler nedeniyle çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini, bazı vatandaşların yaralandığını, bazı vatandaşların da evsiz kaldığını hatırlatan Ekici, o gün hemen İskenderun'a gittiğini ifade etti.

Gerçekleşen ikinci depremi aracında hissettiğini anlatan Ekici, "Çok zorlu bir görev yaptık. Kırklareli olarak ilk gün 7 milyon liranın üzerinde bağış ve 350 tır yardım gönderdik. Bu yardımlarımız aylarca sürdü. Kırklareli ile ne kadar gurur duysak azdır. Bölgeye gönüllü olarak 1600 vatandaşımız geldi. Orada aylarca çalıştılar. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın, Allah devletimizi milletimizi korusun." diye konuştu.

Programda AFAD Başkanlığınca hazırlanan kısa film izlendi.

Kırklareli Belediyesi tarafından da Şevket Dingiloğlu Parkı'nda program düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri hüzünle yad ettiklerini belirtti.

Depremin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen her gün aynı acıyı hissettiklerini dile getiren Kesimoğlu, yardım çığlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Hayatını kaybedenler için dua okunurken, depremden etkilenen bölgelerin isimlerinin yer aldığı pankartların önüne karanfil bırakıldı.

Programa afet bölgesinden Kırklareli'ne yerleşen depremzede aileler de katıldı.

Ayrıca depremlerde hayatını kaybedenler için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da camilerde dua edildi, okullarda bayrak töreni öncesi saygı duruşunda bulunuldu.