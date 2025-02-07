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        Vali Sezer ile Belediye Başkanı Akın, Edirnespor'a destek için 500 bin liraya forma satın aldı

        Edirne Valisi Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, zor günler geçiren Nesine 3. Lig 4. Grup temsilcisi Edirnespor'a destek için açık artırmaya çıkarılan formayı 500 bin liraya satın aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 22:22 Güncelleme: 07.02.2025 - 22:38
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        Vali Sezer ile Belediye Başkanı Akın, Edirnespor'a destek için 500 bin liraya forma satın aldı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, zor günler geçiren Nesine 3. Lig 4. Grup temsilcisi Edirnespor'a destek için açık artırmaya çıkarılan formayı 500 bin liraya satın aldı.

        Edirnespor'a maddi gelir sağlamak için kentteki bir tesiste yardımlaşma ve dayanışma etkinliği düzenlendi.

        Edirnespor'un kenti tüm Türkiye'de temsil ettiğini belirten Sezer, yaptığı konuşmada, takımın daha üst liglerde mücadele etmeyi hak ettiğini dile getirdi. Kulübün son dönemlerde maddi zorluklar yaşadığını anımsatan Sezer, şunları söyledi:

        "Futbol biraz bütçeyle dönen bir spor branşı. Dolayısıyla takımı desteklemeye ihtiyaç var. Her branş değerli ancak futbol her ilin gündeminde bir branş. Her yerde futbol konuşuluyor. Edirnespor'umuzun bulunduğu lig bile Edirne için az. Edirnespor'un daha üst liglerde oynaması lazım."

        Sezer, tüm şehrin takıma sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

        - "Edirnespor'un ayakta kalması bizler için kıymetli"

        Belediye Başkanı Akın ise ekonomik açıdan zor günler geçen takıma imkanlar ölçüsünde destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Zor zamanlarda takımın başında kalan yönetim kuruluna ve kulübe destek olan Vali Sezer'e teşekkür eden Akın, "Edirnespor, Edirne'miz için önemli bir marka değeri. Edirnespor'un ayakta kalması bizler için kıymetli." diye konuştu.

        Kulüp Başkanı Onur Yaren Ayayadın da takımın ligde kalması için çaba sarf ettiklerini ve kalan maçları en iyi şekilde tamamlayacaklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından kulübe destek amacıyla futbol topu ve forma açık artırmayla satıldı. Takımın sarı-kırmızılı forması, 222 bin lira bedelle açık artırmaya sunuldu. Sezer ve Akın toplamda 500 bin lira vererek formayı satın aldı. Futbol topu ise açık artırmada 150 bin lira bir iş insanı satıldı.

        - Futbolcular ve teknik heyet sözleşmeleri feshetmişti

        Nesine 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Edirnespor'da futbolcular ve teknik heyet, alacakları ödenmeyince sözleşmelerini feshederek kentten ayrılmıştı. 17 futbolcunun sözleşme feshettiği Edirnespor, ligdeki 2 maçına 19 yaş altı futbolcularıyla çıkmıştı.

        Yapılan olağanüstü kongrede başkan adayı çıkmayınca mevcut başkan Onur Yaren Ayaydın yeniden başkanlığa seçilmiş, transfer tahtasının açılmasıyla yeni oyuncular kulübe katılmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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