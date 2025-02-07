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        Vali Sezer: Edirne'de ocak ayında 1223 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, kentte gerçekleştirilen operasyonlarda 2025 yılının ocak ayında toplam 1223 kilogram uyuşturucu madde ile 15 bin 81 sentetik hap ele geçirildiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 18:48 Güncelleme: 07.02.2025 - 18:50
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        Vali Sezer: Edirne'de ocak ayında 1223 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, kentte gerçekleştirilen operasyonlarda 2025 yılının ocak ayında toplam 1223 kilogram uyuşturucu madde ile 15 bin 81 sentetik hap ele geçirildiğini söyledi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte ilçe kaymakamları, kolluk kuvvetleri ile kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ocak ayı asayiş toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Edirne Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası konuşan Sezer, kent genelinde ocak ayında ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarı hakkında da bilgi verdi. Sezer, "Özellikle ocak ayında ve şubatın ilk haftasında çok büyük uyuşturucuyla ilgili yakalamalar yaptık. Hem gümrük hem emniyet hem de jandarmamız tarafından. Bazı yakalamalarda rekor sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Bunlardan esrar yakalaması 230 kilogram, skunk dediğimiz uyuşturucu maddesi 980 kilogram, kokain 13 kilogram, sentetik ecza dediğimiz uyuşturucu çeşidi olarak da 15 bin 81 adet uyuşturucu malzeme yakalandı" dedi.

        Vali Sezer ayrıca, piyasa değeri 1 milyon lira olan araç oto yedek parça, elektronik sigara başta olmak birçok gümrük kaçağı malzemenin de ele geçirildiğini belirtti.

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