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        Edirne'de sera alanı artırılacak

        Edirne'de devlet desteğiyle kurulan 40 sera, törenle üreticilere teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 14:46 Güncelleme: 29.03.2024 - 15:12
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        Edirne'de sera alanı artırılacak
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        Edirne'de devlet desteğiyle kurulan 40 sera, törenle üreticilere teslim edildi.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Edirne Örtü Altı Üretim Alanlarının Revizyonu" ve "Sera Kurulumu" projeleri kapsamında oluşturulan seraların teslimi için İstasyon Mahallesi'nde tören düzenledi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, burada yaptığı konuşmada, kentte her alanda üretimin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

        Sera alanlarını büyütmek için çalıştıklarını ifade eden Sezer, "Eskiden Karaağaç yetiştirdiği meyve ve sebzelerle İstanbul'u beslermiş şimdi pazarı gezdiğimiz zaman ürünlerin Antalya'dan geldiğinden bahsediyorlar. İlimiz açısından üzüntü verecek bir durum, sebzecilik alanında bir kayıp var bunu da telafi etmemiz gerekiyor." dedi.

        Kentte 80 dönüm alanda seracılık yapıldığını, bunun yeterli olmadığını belirten Sezer, örtü altı alanların çoğaltılması gerektiğini, bu konuda ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getirdi.

        Vali Sezer, "Edirne'de sera alanını 200 dönüme çıkarmamız gerekiyor. Bunu da bu işi yapanlarla devam ettirmek istiyoruz ki vermiş olduğumuz destekler atıl durumda kalmasın. Hedefimiz, sera alanını 200 dönüme tamamlamak." diye konuştu.

        Sezer, kentteki sulama projelerine değinirken de Hamzadere ve Meriç sulamalarının önemine işaret etti.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da tarih ve kültür kenti Edirne'nin aynı zamanda Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden biri olduğunu söyledi.

        Edirne insanının çok çalışkan olduğunu ifade eden Aksal, "Çeltik ve ayçiçeğinde Türkiye birincisiyiz ama ürün çeşitliliğine gitmemiz gerekiyor. Kendi kendine yetmenin ötesinde Edirne'nin İstanbul gibi yanı başında olan büyük bir pazarı da besleme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. " dedi.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, kentteki sera alanları ve üretilen ürünlere ilişkin bilgi verdi.

        Serada üretim yapan Münire Güler de seracılığın zevkli olduğu kadar emek istediğini söyledi. Güler, serada üretilen ürünlerin semt pazarlarında satışa sunulduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından kurulumu tamamlanan 40 seranın açılışı yapıldı.

        Vali Sezer, açılıştan sonra seraları gezdi, üreticilerle sohbet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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