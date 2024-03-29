Trakya'da sandık kurulu başkanlarına seçimde kullanılacak malzeme torbaları teslim edildi

İl ve ilçe merkezlerinde görevli sandık kurulu başkanlarına ise malzeme torbaları oy verme günü saat 05.00'te itibarıyla dağıtılacak.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de sandık kurulu başkanlarına seçimde kullanılacak malzeme torbaları dağıtılıyor.

Malzeme torbalarında oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama kartonu, sandık seçmen listesi ve görme engelli oy kullanma şablonu yer alıyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde görev yapacak sandık kurulu başkanlarına malzeme torbaları verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.