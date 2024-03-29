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        Edirne'de toprağa gömülü ceset bulundu

        Edirne'de toprağa gömülü ceset bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 17:04 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:04
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        Edirne'de toprağa gömülü ceset bulundu
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        Edirne'de toprağa gömülü ceset bulundu.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hıdırağa köyünde yaşayan Hamit Kır'ın (51) kayıp ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

        Ekipler 12 gündür kayıp olan Kır'ın cesedini Küçükdöllük Göleti yakınında toprağa gömülü halde buldu. Ceset, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili köyde bir çiftlikte çalışan şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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